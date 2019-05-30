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30.05.2019 18:00
Рубрика: В мире

На саммите ЕС определят судьбу Албании и Северной Македонии

Текст: Александр Саможнев

Вопрос о начале вступительных переговоров с Албанией и Северной Македонией будет обсуждаться на саммите ЕС 20-21 июня в Брюсселе. В прошлом году эта тема не поднималась из-за отсутствия прогресса в проведении реформ, сообщает радиостанция Deutsche Welle.

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По данным дипломатических источников издания, включение в повестку дня саммита Албании и Северной Македонии предварительно был согласован на встрече министров по делам Евросоюза. Некоторые государства-члены выражали обеспокоенность коррупцией и нарушением закона в этих странах. Другие настаивали на том, чтобы шесть западно-балканских стран вошли в ЕС для расширения влияния Запада в регионе.

Еврокомиссар по политике еврососедства и вопросам расширения Йоханнес Хан пришел к выводу, что Тирана и Скопье достигли определенных успехов. В этой связи Еврокомиссия будет рекомендовать проведение вступительных переговоров. По некоторым оценкам, консультации между сторонами могут начаться в конце 2019 года. При выполнении всех условий Албания и Северная Македония могут присоединиться к Сообществу в 2025 году. Они получили статус кандидатов в ЕС в 2014 и 2005 году, соответственно.

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