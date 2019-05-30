Посольство РФ: Россияне не пострадали при столкновении катеров на Дунае

При столкновении двух прогулочных катеров на Дунае в Будапеште российские граждане не пострадали. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в венгерской столице Тигран Гарибян.

Представитель российского посольства также отметил, что данные получены от Генеральной дирекции по защите от катастроф МВД Венгрии.

Напомним, инцидент произошел вечером 29 мая. Вблизи здания парламента произошло столкновение двух прогулочных катеров. В результате ЧП один из них опрокинулся. На борту двухэтажного судна "Русалка" находились 30 южнокорейских туристов, три гида, а также два члена экипажа. На данный момент известно о семи погибших, 14 человек удалось спасти. Судьба остальных до сих пор остается неизвестной. Президент РК Кореи Мун Чжэ Ин подписал срочный указ о сотрудничестве с венгерским правительством по спасению корейских граждан. Южнокорейские власти направили в Будапешт 18 чиновников и аварийно-спасательную команду, которая окажет помощь семьям пострадавших и погибших.

Отметим, что спасательные работы осложняются плохими погодными условиями, на месте трагедии сильное течение - оно могло унести людей от первоначального расположения катера.