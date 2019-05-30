Брошенного в московском ТЦ мальчика вернули матери

Мальчика, брошенного в игровой зоне столичного ТЦ, вернули матери. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента труда и социальной защиты населения.

Женщина сама забрала сына из больницы, где ребенок находился последние несколько дней. Все это время с ним занимались психологи и другие специалисты. Медики отдали пациента женщине, поскольку она - его законный представитель.

Выяснилось, что женщина и ее сын зарегистрированы в одном из российских регионов и живут там постоянно. Столичные службы соцзащиты связались со своими коллегами и попросили оказать семье помощь.

Ранее "РГ" писала, что шестилетнего мальчика его собственная мама оставила на несколько часов в игровой комнате ТЦ на Лобненской улице. Когда сотрудники центра попросили забрать мальчика, женщина предложила им "оставить его себе".