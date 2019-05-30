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30.05.2019 15:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ЦОДД проведет 5 июня встречу с москвичами

Текст: Ирина Огилько

Обсудить организацию пешеходных переходов, установку дорожных знаков и другие вопросы организации дорожного движения в столице жители смогут совместно с дорожными координаторами. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения столицы.

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ПО данным ЦОДД, встреча пройдет 5 июня с 15:00 до 20:00. Как пояснил первый заместитель руководителя ЦОДД Москвы Александр Ходаков, это будет вторая подобная встреча с жителями. Первая - "Главная встреча дорожных координаторов" - состоялась в минувшем феврале. "Ее посетили более полусотни человек, и за несколько часов общения обсудили несколько десятков проблем, а также 67 предложений взяли в работу, они оказались полезны", - пояснил Ходаков.

Для тех, кому сейчас есть что сказать дорожным координаторам, нужно пройти процедуру регистрации на портале.

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