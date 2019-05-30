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30.05.2019 18:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Коммунальные службы Москвы переведены в усиленный режим из-за дождя

Текст: Ирина Огилько

Сотрудники ГУП "Мосводостока" переведены на усиленный режим работы из-за сильного дождя. Всего в ликвидации последствий стихии будет задействовано 1,2 тысячи человек, сообщает пресс-служба предприятия.

Для устранения скопления воды задействовано около 180 единиц спецтехники. О серьезных подтоплениях в городе пока не сообщается, однако итог будет подведен после окончания дождя и подсчета ущерба, нанесенного им во всех округах Москвы.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В ряде районов, преимущественно на юге и юго-западе, дождь сопровождался градом и грозой. Из-за мощного потока воды движение транспорта в Москве сильно затруднено. По данным аналитического агентства "Яндекс. Пробки", загруженность дорог на 18.30 составляет 8 баллов. Хуже всего дела обстоят в центре, а также на Садовом и Третьем транспортных кольцах.

Как обещают синоптики, пик непогоды в столице уже позади, холодный фронт постепенно уходит вглубь страны.

- Мы ожидаем, что окончательно завершатся дожди в столичном регионе лишь к 10-11 утра пятницы, - поясняет "РГ" главный специалист "Метеобюро" Москвы и области Татьяна Позднякова. - В общей сложности может выпасть от 5 до 7 мм осадков, в ряде районов эта цифра может увеличиться до 11 мм. Днем в пятницу осадков не ожидаем, но воздух после холодного фронта не прогреется более +24 градусов.

Кстати

При обнаружении подтоплений на территории города можно сообщить о них в диспетчерскую ГУП "Мосводостока" по телефону  8-945-657-87-03.

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