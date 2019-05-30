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30.05.2019 13:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Воронежем девушка ценой своей жизни спасла тонущих подруг

Текст: Элина Труханова (Воронеж)

В Воронежской области 17-летняя девушка погибла, спасая тонувших подруг.

Трагедия произошла днем 29 мая на пруду Сорванный у села Краснолипье Репьевского района. Как сообщает РИА Новости, к водоему пришли пять девочек, две из них пошли купаться и начали тонуть. Подруга бросилась их спасать, они выбрались на берег, а сама спасительница утонула.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
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Через несколько часов тело погибшей неподалеку от места ЧП нашли водолазы.

"По факту смерти несовершеннолетней проводится доследственная проверка. При осмотре видимых следов насильственной смерти не обнаружено, приняты объяснения от очевидцев", - цитирует агентство официального представителя СУ СК РФ по региону Елену Мануковскую.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
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