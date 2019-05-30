Под Воронежем девушка ценой своей жизни спасла тонущих подруг

В Воронежской области 17-летняя девушка погибла, спасая тонувших подруг.

Трагедия произошла днем 29 мая на пруду Сорванный у села Краснолипье Репьевского района. Как сообщает РИА Новости, к водоему пришли пять девочек, две из них пошли купаться и начали тонуть. Подруга бросилась их спасать, они выбрались на берег, а сама спасительница утонула.

Через несколько часов тело погибшей неподалеку от места ЧП нашли водолазы.

"По факту смерти несовершеннолетней проводится доследственная проверка. При осмотре видимых следов насильственной смерти не обнаружено, приняты объяснения от очевидцев", - цитирует агентство официального представителя СУ СК РФ по региону Елену Мануковскую.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.