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30.05.2019 14:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

РФ вошла в совет директоров международного статистического института

Текст: Александр Мелешенко

В Россию впервые с момента Всемирного статистического конгресса в Санкт-Петербурге в 1897 году приехала действующий президент международного статистического института (МСИ) - профессор Хелен МакГилливрей. В Москве у нее проходят встречи с ведущими экономистами, руководством столичной мэрии и Росстата.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
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Об этом "РГ" рассказал вице-мэр Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. "Для нас важно укрепление сотрудничества с международным статистическим институтом, обмен лучшими практиками по сбору и управлению большими данными, в том числе необходимыми для управления современными мегаполисами", - сказал он.

Международный статистический институт выступает консультативным органом при ООН и объединяет экспертов более чем из ста стран мира. С его помощью принимают решения ведущие финансовые структуры, включая Всемирный банк.

По словам Ефимова, в этом году в совет МСИ вошел представитель России. Им стала замруководителя аналитического центра Москвы Елена Зарова. До этого нашу страну в высших руководящих органах мировой статистики представлял в конце 19 века Петр Семенов-Тян-Шанский - знаменитый русский географ, экономист и статистик.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Денис Тихонов добавил, что в рамках международного конгресса МСИ, который пройдет летом в Куала-Лумпуре, "Аналитический центр" организует собственную сессию по статистике неформальной занятости.

Экономика ВЭД Правительство Росстат Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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