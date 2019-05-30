В библиотеку МГУ попала молния

В здание библиотеки МГУ попала молния. Это произошло во время заседания Российского союза ректоров, отмечает агентство "Москва".

Разряд атмосферного электричества попал в громоотвод, никто не пострадал. Различные инциденты, связанные с ухудшением погоды, зафиксированы и в других районах Москвы и Подмосковья. Например, у дома №11/23 на Пятницкой улице во время дождя произошло проседание грунта. Как сообщили в Центре организации дорожного движения, на месте работают коммунальные службы. Проезд по одной полосе ограничен.

В то же время в Московской области подтопило автодорожный тоннель между Балашихой и Железнодородным. Из-за этого движение было ограничено. Сейчас автомобили проезжают этот участок в обычном ритме, все ограничения сняты, отметили в пресс-службе ГУ МВД региона.