В Ярославле возбудили дело после падения ребенка с качелей

В Ярославле по факту травмирования семилетней девочки возбуждено уголовное дело.

В следственном управлении СК РФ по региону рассказали, что вечером 27 мая на детской площадке во дворе дома по проезду Матросова в Ярославле из-за неисправного крепления опрокинулась люлька детских качелей. В результате семилетняя девочка получила закрытый перелом свода и основания черепа.

- Таким образом, здоровью девочки был причинен тяжкий вред. По факту произошедшего следственными органами СК РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), - рассказала официальный представитель ведомства Кристина Гузовская.

В СУСК добавили, что сейчас устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления.

Кстати, на следующий день после ЧП на этой площадке побывал мэр Ярославля Владимир Волков, заявивший, что "все детские площадки должны находиться под строгим контролем управляющих организаций".

- Раз в неделю они должны выходить на место и проверять на безопасность все качели. Сейчас мы продолжаем работу по передачи детских площадок УК. До этого такой работой, к сожалению, комплексно никто не занимался, - подытожил глава города.

Площадка, где пострадал ребенок, находится в ведении управляющей организации.

В ярославской мэрии сообщили, что семье травмированной девочки будет оказана вся необходимая помощь.