Высокопоставленные сотрудники СК задержаны за крупную взятку

Высокопоставленные сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте задержаны по подозрению в коррупции.

На взятке попались руководитель Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте, его подчиненный-следователь, а также адвокат из Крыма. По версии следствия, защитник получил от фигуранта уголовного дела 1 миллион рублей, а потом поделился деньгами с сотрудниками СК. Деньги передавались в качестве взятки за возвращение документов и вещей, изъятых при обыске.

Задержать подозреваемых удалось в ходе совместной операции ГСУ СК по Москве и столичного управления ФСБ. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ - "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".

