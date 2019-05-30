Сахалинцам предложили придумать имя для олененка

В Сахалинском зооботаническом парке появился на свет олененок. Это первый детеныш молодой пары северных оленей Свена и Герды, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Новорожденный здоров, но пока ни на шаг не отходит от мамы. До полугодовалого возраста он будет питаться материнским молоком, а с двух месяцев начнет постепенно привыкать к более грубой пище. В рацион олененка добавят отруби, овсяную и кукурузную крупы, травяную муку. Чуть позже малышу предстоит попробовать сено, траву, овощи и другую пищу взрослых оленей.

Посетители парка могут не только понаблюдать за семейными прогулками северных оленей, но и придумать имя маленькому сыну Свена и Герды. Варианты будут принимать до 14 июня. Зоологи выберут из них самый удачный. Победитель получит сувенир и возможность посетить зоопарк бесплатно.