В Забайкалье арестовали главу крупнейшего горнодобывающего предприятия

Генеральный директор крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия арестован судом города Краснокаменск. Задержанного подозревают в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба СК РФ.

Напомним, мужчина был задержан правоохранителями накануне. В тот же день был задержан депутат Совета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район", которого подозревают в даче той самой взятки. По версии следствия, чиновник, являясь руководителям одного из местных ООО, дал взятку директору предприятия в размере 500 тысяч. За это организация депутата должна была получить возможность оказать услуги по организации питания сотрудников горнодобывающего предприятия.

Как ранее сообщили "РГ" в полиции, договор был заключен еще в 2017 году. В ходе выполнения условий негласного соглашения с начала 2018 года поставщик ежемесячно передавал директору полмиллиона рублей. По предварительным данным, директор промышленной компании получил порядка восьми миллионов рублей.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям 290 и 291 УК РФ. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователи и арестовал обоих фигурантов. Сейчас продолжается работа по установлению всех обстоятельств преступления.