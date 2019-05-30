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30.05.2019 19:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье арестовали главу крупнейшего горнодобывающего предприятия

Генеральный директор крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия арестован судом города Краснокаменск. Задержанного подозревают в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба СК РФ.

Высокопоставленные сотрудники СК задержаны за крупную взятку

Напомним, мужчина был задержан правоохранителями накануне. В тот же день был задержан депутат Совета муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район", которого подозревают в даче той самой взятки. По версии следствия, чиновник, являясь руководителям одного из местных ООО, дал взятку директору предприятия в размере 500 тысяч. За это организация депутата должна была получить возможность оказать услуги по организации питания сотрудников горнодобывающего предприятия.

Как ранее сообщили "РГ" в полиции, договор был заключен еще в 2017 году. В ходе выполнения условий негласного соглашения с начала 2018 года поставщик ежемесячно передавал директору полмиллиона рублей. По предварительным данным, директор промышленной компании получил порядка восьми миллионов рублей.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям 290 и 291 УК РФ. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователи и арестовал обоих фигурантов. Сейчас продолжается работа по установлению всех обстоятельств преступления.

Происшествия Правосудие Следствие ДФО Забайкальский край Борьба с коррупцией
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