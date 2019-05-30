В Забайкалье загорелся локомотив пассажирского поезда

На станции Горелый Забайкальской железной дороги произошло возгорание секции тепловоза пассажирского поезда № 326 Нерюнгри - Хабаровск.

Локомотив загорелся ранним утром в четверг. Для тушения возгорания был задействован пожарный поезд со станции Сковородино. В ходе ликвидации пожара тепловоз был отцеплен и транспортирован на безопасное расстояние от пассажирских вагонов.

Как отмечают в пресс-службе ЗабЖД, в 02.16 по московскому времени локомотив был заменен, и состав отправился по маршруту следования с отставанием от графика на два часа 25 минут.

Пострадавших нет, на экологию возгорание также не повлияло. Сейчас диспетчеры принимают оперативные меры для сокращения времени задержки поезда.