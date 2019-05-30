Умер четвертый рабочий, пострадавший при пожаре в Нижнекамске

В казанской районной клинической больнице 30 мая скончался четвертый рабочий, получивший ожоги при пожаре на заводе ПАО "Нижнекамскнефтехим". Его смерть "РГ" подтвердили в пресс-службе минздрава Республики Татарстан.

Таким образом, из 17 пострадавших во время ЧП в живых сейчас осталось 13 человек.

Накануне в РКБ умер третий рабочий. В клинике находятся еще трое его коллег с ожогами разной степени тяжести.

Напомним, пожар на заводе изопрена-мономера, входящего в комплекс ПАО "Нижнекамскнефтехим", произошел 19 апреля. По этому факту СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда".