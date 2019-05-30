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30.05.2019 12:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Умер четвертый рабочий, пострадавший при пожаре в Нижнекамске

Текст: Олег Корякин (Казань)

В казанской районной клинической больнице 30 мая скончался четвертый рабочий, получивший ожоги при пожаре на заводе ПАО "Нижнекамскнефтехим". Его смерть "РГ" подтвердили в пресс-службе минздрава Республики Татарстан.

Фото: Олег Косов/РГ
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Таким образом, из 17 пострадавших во время ЧП в живых сейчас осталось 13 человек.

Накануне в РКБ умер третий рабочий. В клинике находятся еще трое его коллег с ожогами разной степени тяжести.

Напомним, пожар на заводе изопрена-мономера, входящего в комплекс ПАО "Нижнекамскнефтехим", произошел 19 апреля. По этому факту СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда".

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
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