В Прикамье подросток пойдет под суд за разгром кладбища

В Кунгуре направлено в суд уголовное дело в отношении 17-летнего парня, разгромившего местное кладбище. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД.

В прошлом году в кунгурскую полицию поступили жалобы от местных жителей на то, что кто-то повредил надгробные памятники на городском кладбище. В ходе розыска сыщики выяснили, что к этому причастны два парня. Одному 17 лет, второй младше 14 лет. Они бесцельно гуляли на кладбище и от нечего делать принялись ломать памятники и деревянные кресты.

Всего парни повредили 37 надгробий и причинили ущерб на сумму 70 тысяч рублей. Судить будут только 17-летнего преступника, так как его напарник не достиг еще возраста, с которого привлекают к уголовной ответственности.