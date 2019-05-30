"Академгородок 2.0" открыл новый этап развития Новосибирской агломерации

Проект Новосибирского научного центра (ННЦ) ("Академгородок 2.0") признан сыграть важную роль в развитии Новосибирской агломерации. Об этом губернатор региона Андрей Травников сказал на VI Всероссийской конференции "Развитие городских агломераций России", которая проходит в "Экспоцентре".

Глава региона подчеркнул, что Новосибирская область, реализуя проект развития ННЦ, выступает первопроходцем. Проект может стать примером для регионов и территорий с высокой концентрацией исследований, разработок, инновационной инфраструктуры и производства. Благодаря этому будут сформированы опорные точки научно-технологического развития страны.

- В ближайшие недели будут согласованы границы Академгородка 2.0 и заключено межмуниципальное - внутриагломерационное - соглашение, которое зафиксирует участие каждого муниципалитета и его роль в реализации проекта развития ННЦ, - подчеркнул Андрей Травников.

По сообщению пресс-службы областного правительства, губернатор лично оценил проекты, которые подготовили двенадцать творческих коллективов в рамках концепции архитектурно-градостроительного развития ННЦ.

Члены регионального правительства приняли участие в пленарном заседании "Стратегическое планирование развития агломераций как основа сбалансированного развития регионов России". Как отметили эксперты, сегодня мультипликативный эффект развития территорий невозможен без формирования так называемых агломераций знаний. И Новосибирск как центр науки и образования переживает сегодня новый этап развития агломерации.

- Любая агломерация - это не только экономическая категория, не только точка роста огромной территории, но и место проживания миллионов людей. И мы должны создать условия для комфортного проживания и сейчас, и в будущем, - отметил Андрей Травников.

Участников дискуссии губернатор попросил учесть недоработки прошлых периодов, принять меры по решению накопившихся проблем, создать условия для гармоничного развития территорий.

В Новосибирской области заключены соглашения о создании двух агломераций - Новосибирской и Барабинско-Куйбышевской. Новосибирская агломерация включает пять городских округов и семь муниципальных районов, в которых проживает более двух миллионов человек. Это - крупнейшая городская агломерация Сибири. В Барабинско-Куйбышевскую агломерацию вошли четыре муниципальных района.

Справка

В VI всероссийской конференции принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления, профессиональной общественности, эксперты в области стратегического и территориального планирования из 17 регионов России. В Российской Федерации сформировалось около 40 крупных городских агломераций, в большинстве из которых численность населения возрастает и в настоящее время составляет 73 миллиона человек.