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30.05.2019 13:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Девятиклассник из Эвенкии спас тонущую в ледяной воде девочку

Текст: Екатерина Дементьева

Учебный год в поселке Байкит на севере Красноярского края едва не завершился трагедией: одна из учениц во время прогулки упала в реку, едва освободившуюся ото льда.

Девочку спас девятиклассник Андрей Максымив - он услышал крики и увидел, как школьница с головой скрылась под водой. Юноша прыгнул в реку, не раздумывая, прямо в верхней одежде и со школьным рюкзаком за плечами. Подплыв к тонущей девочке, он сумел вытолкать ее к берегу, где ее подхватили подруги. Однако самого Андрея стало относить течением.

- Только благодаря отличной спортивной подготовке, выдержке и самообладанию, Андрею удалось зацепиться за плиты берегоукрепления и выбраться из воды самостоятельно, - отмечается в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

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Позднее мальчик рассказал, что поступил так, как их учили на уроках ОБЖ.

- Нас в школе постоянно обучают правилам личной безопасности, в том числе как спасать людей из воды, как проводить искусственное дыхание. Хорошо, что делать искусственное дыхание не пришлось и эти знания мне пока не пригодились, - приводит слова школьника МЧС.

О поступке девятиклассника взрослые узнали от самой потерпевшей и ее подруг. Сам герой скромно умолчал о происшествии.

На торжественной линейке руководитель пожарно-спасательной части по охране села Байкит вручил Андрею Максымив благодарственное письмо за оказание помощи и спасение человеческой жизни. Сейчас решается вопрос о награждении юноши ведомственной наградой МЧС России за спасение утопающих.

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