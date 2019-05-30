Красноярского экс-депутата осудили на семь лет за взятку

Бывший депутат Красноярского городского совета признан виновным в получении крупной взятки и приговорен к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Железнодорожного районного суда Красноярска.

Мужчина был задержан в апреле прошлого года. Следствие обвинило его в том, что он вынудил руководство управляющей компании фиктивно трудоустроить трех сотрудников, которые на самом деле работали в благотворительном проекте депутата. Взамен он пообещал покровительство компании, если же руководство откажется, обещал создавать препятствия в работе ООО. Сотрудники числились в компании около года, за это время им было перечислено более 400 тысяч рублей.

Позже, по данным СК РФ по Красноярскому краю, парламентарий предложил УК предоставить ему для благотворительного проекта еще двоих сотрудников. Следствие полагало, что оплата их труда составила более 370 тысяч рублей. И еще более 300 тысяч рублей получил от УК также фиктивно трудоустроенный родственник депутата.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за общее покровительство, в крупном размере". Полгода Волков находился под стражей, затем ему изменили меру пресечения на домашний арест.

После оглашения приговора подсудимый был арестован прямо в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.