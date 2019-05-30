В Норильске экстренно сел летевший в Якутск самолет

В аэропорту Норильска сегодня около пяти утра по местному времени (00.05 МСК) экстренно сел Boeing 737-800, принадлежащий авиакомпании Globus Airlines.

Как сообщает РИА Новости, самолет следовал из Москвы в Якутск, однако одному из пассажиров внезапно стало плохо, поэтому экипаж запросил внеплановую посадку.

Как говорится в сообщении агентства, медики оказали первую помощь заболевшему, от госпитализации пассажир, однако, отказался и пожелал продолжить полет. Спустя два часа самолет вылетел в аэропорт назначения.