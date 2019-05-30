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30.05.2019 10:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске пойдет под суд торговец боевыми наградами

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Новосибирские полицейские передали в суд уголовное дело в отношении 65-летнего жителя Алтайского края, который обвиняется в сбыте государственных наград. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, мужчина незаконно продал медаль "За отвагу".

Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
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Сделку он провернул на одной из городских "толкучек" в Дзержинском районе Новосибирска. Впоследствии его задержали сотрудники полиции при содействии оперативников областного управления ФСБ. Награда была изъята и направлена в Экспертно-криминалистический центр полицейского главка, где специалисты подтвердили ее подлинность.

Как оказалось, это была далеко не единственная награда в "коллекции" перекупщика. В частности, у него обнаружили не только еще одну медаль "За отвагу", но и "Партизану Великой Отечественной войны" I степени, "За взятие Кенигсберга", "За взятие Берлина", "За спасение утопающих", "За освобождение Варшавы", "За оборону Москвы". Были здесь и ордена: Боевого Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды.

Теперь дальнейшая судьба этих наград будет определена в судебном порядке. Так же как и ближайшее будущее самого сбытчика.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Алтайский край
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