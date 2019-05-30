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30.05.2019 15:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Томске перед летним сезоном проверят детские лагеря

Текст: Юлия Потапова

Проверка детских загородных лагерей перед началом летнего оздоровительного сезона завершается в Томске.

Как передает ОТР, комиссия городского департамента образования, Роспотребнадзор и спасатели смотрят, как подготовлены детские учреждения к открытию, проверяют бытовые условия. Максимум внимания уделяется мерам безопасности - работе пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения, а также организации пунктов охраны.

Фото: Аркадий Колыбалов.
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Помимо всего прочего, территория перед началом сезона должна быть обработана от клещей. Иначе разрешения на открытие не получить.

По словам начальника отдела по дополнительному образованию детей департамента образования Лидии Лапкиной, комиссия осуществляет приемку каждого лагеря не перед самым заездом отдыхающих. На устранение недостатков, как правило, отводится неделя. Но в последние годы не было ни одного случая, когда лагеря оказались бы не готовы.

Этим летом в Томске будут работать 13 муниципальных лагерей, где отдохнут более 5,5 тысячи детей и подростков. На организацию детского загородного отдыха город выделил свыше 4,5 миллиона рублей.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область
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