Полиция Петербурга в ходе облавы задержала более 200 мигрантов

В результате масштабного рейда полиции в районные суды Санкт-Петербурга поступило более 200 дел об административных правонарушениях. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, задержанным вменяется статья 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ".

По сведениям пресс-службы, больше всего дел поступило Невский районный суд - 80 материалов, все возвращены для устранения нарушений, на втором месте - Фрунзенский районный суд - 54 материала, на третьем - Смольнинский районный суд - 35 материалов.

Такая география объясняется прежде всего близостью к местам скопления мигрантов, в том числе промышленной зоне на улице Салова и Софийской овощебазе, где между выходцами из бывших союзных республик регулярно происходят конфликты.

Один материал поступил в суд Калининского района, два - в Петроградский районный суд, но вообще подобные дела есть почти во всех районах города. О результатах их рассмотрения станет известно позднее.