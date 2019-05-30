Новости

Коммунальные службы Москвы переведены в усиленный режим из-за дождя 18:48
Брошенного в московском ТЦ мальчика вернули матери 18:44
Замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш оставлен под арестом 18:43
Оппонент Александра Друзя Илья Бер отверг его извинения 18:40
В Мурманской области создадут кластер по судоремонту и рыбопереработке 18:39
Вышел трейлер последнего "Рэмбо" 18:30
Эксперт объяснил запрет США на сотрудничество с Россией в космосе 18:30
Безвизовый режим на время II Европейских игр стартует в Беларуси с 10 июня 18:29
Зеленский поругался с журналистами в Львоской области 18:26
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны 18:21
Находка в Шотландии подтвердила правоту Тацита 18:18
В "магическом" городе раскопали 7600-летнюю могилу матери с ребенком 18:16
В Москве бесплатно покажут семь знаковых советских фильмов 70-х 18:15
На саммите ЕС определят судьбу Албании и Северной Македонии 18:00
В Минтруде РФ рассказали, как будут выплачиваться пенсии жителям ЕАЭС 18:00
Видео: КамАЗы проехали по Охотскому морю во время шторма 18:00
Умер кот, сыгравший в "Кладбище домашних животных" 17:59
МИД: Поездка Зеленского в Донбасс не помогла прекратить огонь 17:55
Москвичей научат готовить тунца татаки и судака по-сицилийски 17:41
Посол Беларуси в России наделен полномочиями вице-премьера 17:40
Полиция Петербурга в ходе облавы задержала более 200 мигрантов 17:36
Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о ДРСМД 17:30
Раскрыта самая интригующая тайна происхождения алмазов 17:20
Александр Друзь извинился за скандал на "Кто хочет стать миллионером?" 17:16
В Карелии суд запретил отцу курить в присутствии дочери 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как отправить ребенка в бесплатный летний лагерь
Как отправить ребенка в бесплатный летний лагерь
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
30.05.2019 17:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция Петербурга в ходе облавы задержала более 200 мигрантов

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В результате масштабного рейда полиции в районные суды Санкт-Петербурга поступило более 200 дел об административных правонарушениях. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, задержанным вменяется статья 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ".

В Петербурге полиция начала масштабные проверки мигрантов

По сведениям пресс-службы, больше всего дел поступило Невский районный суд - 80 материалов, все возвращены для устранения нарушений, на втором месте - Фрунзенский районный суд - 54 материала, на третьем - Смольнинский районный суд - 35 материалов.

Такая география объясняется прежде всего близостью к местам скопления мигрантов, в том числе промышленной зоне на улице Салова и Софийской овощебазе, где между выходцами из бывших союзных республик регулярно происходят конфликты.

Один материал поступил в суд Калининского района, два - в Петроградский районный суд, но вообще подобные дела есть почти во всех районах города. О результатах их рассмотрения станет известно позднее.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле заявили о планах повышения благосостояния граждан
Эксперт объяснил запрет США на сотрудничество с Россией в космосе
Рада отказалась отправлять в отставку правительство
Больницы обязали пускать родственников пациентов в реанимацию
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов