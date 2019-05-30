Под Ухтой полицейские разогнали лагерь попрошаек

Отдел полиции города Ухты проводит проверку в отношении 47 иностранных граждан, которые разбили палаточный лагерь под мостом у ухтинского поселка Озерный и занимались попрошайничеством. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Семьи иностранцев организовали как могли свой быт и занимаются попрошайничеством на улицах - денег, продуктов питания, одежды. В дежурную часть полиции уже поступило 33 жалобы от местных жителей.

Полиция доставила иностранцев в отдел и выясняет их личности. Их могут привлечь к административному наказанию за мелкое хулигантство, если выяснят, что приставание к жителям Республики Коми носило оскорбительный характер.

Максимальный размер штрафа - две тысячи рублей. К нарушителям также могут применить и административный арест на 15 суток.