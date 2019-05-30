В Карелии суд запретил отцу курить в присутствии дочери

В Карелии отцу запретили курить в присутствии несовершеннолетней дочери, которая страдает астмой. Такое решение принял суд.

О данном прецеденте сообщили в региональном УФССП на пресс-конференции, приуроченной к Дню защиты детей. Как рассказал уполномоченный по правам ребенка в республике Геннадий Сарев, заявление подала бывшая жена курящего мужчины. Она пожаловалась, что тот может приходить в любое время - он является совладельцем квартиры. Его курение плохо влияет на больную астмой дочь.

Суд встал на сторону матери. Теперь контролировать выполнение решения суда будет судебный пристав.

Кроме того, на пресс-конференции говорили и об обеспечении детей-сирот квартирами. По словам уполномоченного по правам ребенка, на начало нынешнего года в Карелии в очереди на получение жилья числятся 998 детей-сирот.

На приобретение для них квартир потребуется один миллиард рублей. Однако, по данным УФССП, в 2019 году власти Карелии выделят деньги на покупку 132 квартир для детей-сирот или оставшихся без попечения родителей.