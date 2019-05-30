В лобовом столкновении в Ленобласти погибли двое шестилетних детей

Сотрудники Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли двое детей. По предварительной информации, автомобиль Nissan, где находились два шестилетних мальчика, выехал на встречную полосу и врезался в большегруз.

- На автодороге Санкт-Петербург - Морье во Всеволожскоя районе женщина выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с фурой, - сообщили в ГИБДД. - В результате ДТП водитель получила легкую степень вреда здоровью, ее пассажиры - два мальчика по шесть лет - оба погибли.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Отметим, что по статистике ГИБДД только в Петербурге за сутки происходит до 400 аварий. Например, 28 мая было зафиксировано 328 столкновений автомобилей, в восьми - пострадали люди, в том числе двое детей, однако никто не погиб.