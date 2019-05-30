В Петербурге завели дело о гибели серфингиста под "Метеором"

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью 18-летнего серфингиста, которого на Финском заливе сбил “Метеор". Ненадлежащее исполнение своих обязанностей вменили должностным лицам спортшколы, где занимался юноша.

Как сообщает СК России, следователи опросили капитана катера, пассажиров, очевидцев. Также назначены судебно-медицинские экспертизы.

Пока известно, что молодой спортсмен, член сборной России по виндсерфингу Артем Акимов проводил в районе Петровскоо фарватера тренировку и следовал судовому ходу.

Молодой человек оказался на пути катера и не смог свернуть. У юноши не было шансов выжить, он попал прямо под винты.