Астраханцы смогут пройти диспансеризацию по субботам

Начиная с 1 июня каждую субботу астраханские городские и районные поликлиники будут принимать пациентов, желающих пройти диспансеризацию или профосмотр. Эту инициативу реализуют по поручению главы региона Сергея Морозова.

Кроме того, в рамках объявленного Сергеем Морозовым Года здоровья в ведущих лечебных учреждениях продолжают проводить тематические "Субботы для здоровья", когда астраханцы могут пройти обследования у узких специалистов.

К примеру, 8 июня на тематическую субботу астраханцев приглашают Александро-Мариинская областная клиническая больница и областной онкологический диспансер. В клинической больнице с 9:00 до 15:00 пройдет День профилактики инсульта, а в онкодиспансере - Профилактика рака молочной железы.

Никакой предварительной записи на прием к специалистам по таким субботам нет, люди могут в порядке живой очереди попасть к нужному врачу. Причем этот медосмотр бесплатный, получить консультацию можно в рамках ОМС, имея при себе паспорт и полис медстрахования.

Кстати



Первая тематическая суббота прошла в Астраханской области еще в январе. Тогда на прием к врачам пришли около тысячи человек. А 25 мая субботними посетителями клиник стали уже около шести тысяч астраханцев. Только за последнюю субботу врачи выявили более 700 заболеваний, госпитализировали 18 человек и 500 направили на дообследование.