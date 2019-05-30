Под Волгоградом показали сверхмощный военный тягач КЭТ-Л1

На полигоне "Прудбой" в Волгоградской области состоялась первая демонстрация военного тягача КЭТ-Л1. Автомобиль, созданный на базе шасси КамАЗ, готовится к государственным испытаниям. Они назначены на 2020 год.

Демонстрация уникальной машины состоялась в рамках учено-методического сбора старших офицеров технического обеспечения автобронетанковых служб и материально-технического обеспечения ВС России.

"На данный момент новая машина - один из самых мощных тягачей своего классе в мире. два тягача КЭТ-Л1 способны поставить на колеса пусковую установку комплекса "Ярс", - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

Отметим, что пусковая установка ракетного комплекса "Ярс" весит около более 47 тонн.

Один тягач КЭТ-Л1 позволяет эвакуировать технику массой до 30 тонн с максимальным усилием вытаскивания до 80 тонн. Обслуживают уникальную машину два человека - водитель и такелажник. Максимальная скорость эвакуации - 50 километров в час.