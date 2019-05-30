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30.05.2019 15:48
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Определены соперники ФК "Краснодар" в отборе Лиги чемпионов

Текст: Александр Ершов (Краснодар)

Победа, которую накануне "Челси" одержал в финале Лиги Европы над лондонским "Арсеналом" (4:1), изменила сетку квалификационных раундов Лиги чемпионов УЕФА-2019/2020 для ФК "Краснодар" - дебютанта главного клубного турнира континента.

Поражение "канониров" не позволило попасть в этот розыгрыш: они, в отличие от "Челси", не смогли завоевать путевку по итогам первенства Англии, а теперь и упустили возможность выйти в Лигу чемпионов через ЛЕ. И место "Арсенала" в групповом турнире займет  французский "Лион".

Фото: AP Photo/Darko Bandic
"Челси" обыграл "Арсенал" в финале Лиги Европы

В результате, по информации УЕФА, во втором квалификационном раунде для команд, которые не стали чемпионами своих стран, сыграют только четыре команды: "Базель" (Швейцария), "Олимпиакос" (Греция), ПСВ (Голландия) и "Виктория" (Чехия).

Две лучшие из них присоединятся к шести коллективам, которые возьмут старт в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда: "Краснодар" (Россия), "Порту" (Португалия), "Динамо" (Киев, Украина), "Брюгге" (Бельгия), "Истанбул" (Турция) и ЛАСК (Австрия).

Причем "быки" не окажутся в числе "сеяных", поэтому их соперниками по отбору могут стать один из двух победителей второго раунда или "Порту" (российские и украинские команды в еврокубках по решению УЕФА разведены между собой).

Жеребьевка этого квалификационного этапа Лиги чемпионов состоится 22 июля, а первые матчи - 6-7 августа, ответные - 13-14 августа.

Если "Краснодар" выйдет в раунд плей-офф, то оппонентами кубанцев за путевку в заветный групповой этап Лиги чемпионов станет один из победителей трех других пар. Если не произойдет громких неожиданностей, то, скорее всего, "быкам" достанется грозный "Порту" - участник 1/4 финала нынешнего турнира (дорогу в полуфинал португальцы уступили "Ливерпулю).

Поединки раунда плей-офф назначены на 21-22 и 27-28 августа.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" ЮФО Краснодарский край Краснодар
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