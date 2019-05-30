Новости

Кремль не получал запроса США по встрече Путина и Трампа на G20 14:02
Иркутянин сообщил о бомбе, чтобы посмотреть на работу спецслужб 14:00
Центробанк ожидает снижения тарифов на переводы денег в разы 13:57
Тимошенко предложила начать переговоры с Россией с "чистого листа" 13:53
В Кремле подчеркнули важность ДНСВ 13:51
На Среднем Урале впервые построят школы с привлечением частного капитала 13:43
В Москве призвали закрыть летние веранды из-за непогоды 13:40
В Ставрополе в жилом доме рухнула стена 13:40
Летние экскурсии на электричках стартуют в Москве 8 июня 13:35
В Ростове школьник впал в кому после употребления алкоголя 13:31
Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный 13:28
Международный комитет ГД поддерживает приостановление ДРСМД 13:28
Девятиклассник из Эвенкии спас тонущую в ледяной воде девочку 13:28
Сериал "Чернобыль" обошел "Игру престолов" в рейтинге популярности 13:25
Под Воронежем девушка ценой своей жизни спасла тонущих подруг 13:23
В Екатеринбурге фонтан воды из трубопровода разбил окна жилого дома 13:21
Опрос: Россияне рассказали об отношении к алкоголю 13:15
Красноярского экс-депутата осудили на семь лет за взятку 13:15
Владимир Путин разрешил усыновление людям с ВИЧ и гепатитом С 13:07
На российском рынке появился кроссовер Suzuki SX4 для меломанов 13:00
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у Сальвадора, есть угроза цунами 12:59
Вышел первый трейлер "Щегла" с Николь Кидман 12:59
Путин отметил беспримерное мужество Леонова 12:58
В Петербурге на стене дома появился портрет Петра I 12:58
Умер четвертый рабочий, пострадавший при пожаре в Нижнекамске 12:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
30.05.2019 13:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове школьник впал в кому после употребления алкоголя

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)

В Ростове-на-Дону полицейские проверяют сообщение о сильном отравлении алкоголем подростка. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МВД России.

На Урале вынесли приговор матери, отравившей младенца водкой

Сообщение об отравлении школьника поступило накануне, в среду. Якобы, 15-летний мальчик и трое его сверстников решили отметить окончание учебного года крепким спиртным. Они приобрели 70-градусный абсент.

После нескольких рюмок одному из парней стало плохо, он потерял сознание. Подростка доставили в больницу, где у него диагностировали отравление. Сейчас он находится в состоянии комы.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних полиции проверяют информацию.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль не получал запроса США по встрече Путина и Трампа на G20
Больницы обязали пускать родственников пациентов в реанимацию
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов
Ставки НДФЛ для иностранцев в России могут снизить
В ВСУ уточнили количество и имена погибших при крушении вертолета