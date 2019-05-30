В Ростове школьник впал в кому после употребления алкоголя

В Ростове-на-Дону полицейские проверяют сообщение о сильном отравлении алкоголем подростка. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МВД России.

Сообщение об отравлении школьника поступило накануне, в среду. Якобы, 15-летний мальчик и трое его сверстников решили отметить окончание учебного года крепким спиртным. Они приобрели 70-градусный абсент.

После нескольких рюмок одному из парней стало плохо, он потерял сознание. Подростка доставили в больницу, где у него диагностировали отравление. Сейчас он находится в состоянии комы.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних полиции проверяют информацию.