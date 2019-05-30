В Ростове суд вынес приговор женщине, чья дочь умерла от ожогов

В Ростовской области вынесен приговор двадцатилетней матери, чья малолетняя дочь умерла, опрокинув на себя кружку с горячим чаем. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Трагедия случилась в ноябре прошлого года. Мать малютки не доглядела за ребенком, и девочка обварилась кипятком из опрокинутой кружки.

Ребенок получил термические ожоги 45 процентов тела. Но женщина не обратилась за врачебной помощью, а пыталась исцелить дочь сама. В результате девочка умерла.

В отношении родительницы возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Суд вынес ростовчанке наказание в виде ограничения свободы сроком на год и шесть месяцев и запретил покидать место жительства после восьми часов вечера.