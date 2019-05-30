В Югру на Всемирные спортивные игры приедут Роднина, Фетисов и Карпов

Уже завтра в Югре стартуют V Всемирные игры юных соотечественников - международные спортивные соревнования среди детей соотечественников, проживающих за рубежом. Большое спортивное событие будет проходить в течение недели в Ханты-Мансийске.

Ожидаются, что в Югру прилетит двукратный олимпийский чемпион по хоккею, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В качестве почетных гостей в столицу Югры приедут министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, а также настоящие легенды спорта, - выдающиеся спортсмены прошлых лет. Так, ожидаются, что в Югру прилетит трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина, борец классического стиля, трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира Александр Карелин, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев, трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и другие.

В Играх примут участие более 610 юных спортсменов из 60 стран Европы, Азии, Америки. На протяжении семи дней участники будут соревноваться по самым популярным школьным видам спорта: баскетболу 3x3, мини-футболу, волейболу, шахматам, настольному теннису, художественной гимнастике и плаванию.

Для проведения игр будут задействованы центр развития теннисного спорта , там пройдут состязания по волейболу и художественной гимнастике, ледовый дворец спорта, в нем будут соревноваться пловцы, открытый а также стадион "Югра-Атлетикс" и Югорская шахматная академия.

Кроме соревнований для юных участников предусмотрена обширная культурно-образовательная программа. С юными соотечественниками будут работать волонтеры программы "Послы русского языка в мире". С помощью игр и интерактивных занятий они раскроют мир русской культуры и языка, познакомят с возможностями образования в России.

В рамках деловой программы V Всемирных игр юных соотечественников почетные гости и руководители делегаций примут участие в работе Международной конференции "Развитие образовательных, культурных и научных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом. Содействие сохранению российской духовной и культурной среды.

Проведение игр направлено на укрепление международных спортивных и гуманитарных связей и популяризации здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

Прямая речь

Ирина Роднина, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию:

- О том, насколько удался этот проект, можно судить по тому, как наши соотечественники реагируют на происходящее. После того, как в прошлом году заканчивались Игры, одни дети плакали, не желая расставаться, другие - обменивались номерами телефонов. Все они уезжали с положительными эмоциями. И потом, встречаясь с родителями этих ребят на различных форумах соотечественников, я слышала лишь вопросы о том, когда и где пройдут очередные Игры. Как организаторы Игр, мы стараемся каждый раз выбирать новые места проведения этих соревнований, чтобы показать юным соотечественником все красоты России.