В Югру на Всемирные спортивные игры приедут Роднина, Фетисов и Карпов

Новости

В Софии у собора Александра Невского найдена древняя гробница 11:25
В самых ядовитых условиях на Земле обнаружены жизнь 11:20
Airbus совершил вынужденную посадку в Шереметьево 11:15
Софи Тернер навсегда простилась с Сансой Старк и миром "Игры престолов" 11:15
Два новых проекта решили включить в ТОР "Бурятия" 11:15
До конца года КамАЗ выпустит 1000 двигателей Р6 для новой модели 11:05
В Дагестане ребенка укусила гадюка 11:03
Житель Башкирии задержан за убийство семилетней дочери 11:00
В Крыму возбудили дело по факту смерти ребенка в машине 10:55
В Улан-Удэ пятеро детей пострадали во время игры на батуте 10:45
Сергей Румас примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ 10:42
Посольство РФ: Россияне не пострадали при столкновении катеров на Дунае 10:41
Путин ограничил право иностранцев на службу по контракту 10:34
Россияне взяли рекордный объем автокредитов 10:32
Астраханца заподозрили в финансировании терроризма 10:32
Суд обязал правительство Севастополя внести проект генплана в ЗС 10:22
В МИД прокомментировали слова Болтона по Ирану 10:22
Противолодочные корабли ТОФ отразили налет "вражеской" авиации 10:18
В Новосибирске пойдет под суд торговец боевыми наградами 10:17
Ставки НДФЛ для иностранцев в России могут снизить 10:15
Онищенко объяснил свой совет жить "чуть-чуть впроголодь" 10:13
Тысяча коней: Ferrari представила новый суперкар для общих дорог 10:12
Далай-лама раскрыл секрет подлинного счастья 10:07
Китай обвинил США в экономическом терроризме 09:55
Новый танкер "Марлин" спущен на воду в Волгоградской области 09:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
30.05.2019 11:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югру на Всемирные спортивные игры приедут Роднина, Фетисов и Карпов

Текст: Елена Панова
Уже завтра в Югре стартуют V Всемирные игры юных соотечественников - международные спортивные соревнования среди детей соотечественников, проживающих за рубежом. Большое спортивное событие будет проходить в течение недели в Ханты-Мансийске.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ожидаются, что в Югру прилетит двукратный олимпийский чемпион по хоккею, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Ожидаются, что в Югру прилетит двукратный олимпийский чемпион по хоккею, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В качестве почетных гостей в столицу Югры приедут министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, а также настоящие легенды спорта, - выдающиеся спортсмены прошлых лет. Так, ожидаются, что в Югру прилетит трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина, борец классического стиля, трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира Александр Карелин, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев, трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и другие.

В Играх примут участие более 610 юных спортсменов из 60 стран Европы, Азии, Америки. На протяжении семи дней участники будут соревноваться по самым популярным школьным видам спорта: баскетболу 3x3, мини-футболу, волейболу, шахматам, настольному теннису, художественной гимнастике и плаванию.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
В Югру прибыла делегация Венгрии во главе с послом Норбертом Конкоем

Для проведения игр будут задействованы центр развития теннисного спорта , там пройдут состязания по волейболу и художественной гимнастике, ледовый дворец спорта, в нем будут соревноваться пловцы, открытый а также стадион "Югра-Атлетикс" и Югорская шахматная академия.

Кроме соревнований для юных участников предусмотрена обширная культурно-образовательная программа. С юными соотечественниками будут работать волонтеры программы "Послы русского языка в мире". С помощью игр и интерактивных занятий они раскроют мир русской культуры и языка, познакомят с возможностями образования в России.

В рамках деловой программы V Всемирных игр юных соотечественников почетные гости и руководители делегаций примут участие в работе Международной конференции "Развитие образовательных, культурных и научных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом. Содействие сохранению российской духовной и культурной среды.

Проведение игр направлено на укрепление международных спортивных и гуманитарных связей и популяризации здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

Прямая речь

Ирина Роднина, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию:

- О том, насколько удался этот проект, можно судить по тому, как наши соотечественники реагируют на происходящее. После того, как в прошлом году заканчивались Игры, одни дети плакали, не желая расставаться, другие - обменивались номерами телефонов. Все они уезжали с положительными эмоциями. И потом, встречаясь с родителями этих ребят на различных форумах соотечественников, я слышала лишь вопросы о том, когда и где пройдут очередные Игры. Как организаторы Игр, мы стараемся каждый раз выбирать новые места проведения этих соревнований, чтобы показать юным соотечественником все красоты России.

Власть Работа власти Регионы Спорт Спортивная жизнь Физкультура Спорт Спортивная жизнь Спортсмены Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин ограничил право иностранцев на службу по контракту
Китай обвинил США в экономическом терроризме
Президент утвердил эксперимент с электронным голосованием
Ставки НДФЛ для иностранцев в России могут снизить
На Украине пять человек погибли при крушении вертолета ВСУ