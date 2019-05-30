Роспотребнадзор предостерег от купания в фонтанах

Купание в фонтане может привести к простудным заболеваниям и заражению острой кишечной инфекцией, сообщил Роспотребнадзор. Опасность представляют также респираторные инфекции, конъюктивиты, энтеровирусные, ротавирусные инфекции и вирусный гепатит А, отметили в ведомстве.

Связаны угрозы здоровью с тем, что вода в фонтане обновляется не часто, не очищается и не обеззараживается. При этом высокая температура воздуха способствует размножению микроорганизмов.

Кроме того, отмечают в Роспотребнадзоре, существует опасность травмирования и получения электротравм, поскольку к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки.

"Взрослые и дети должны знать и соблюдать меры предосторожности, избегать подобных развлечений в фонтанах, в качестве спасения от жары, и не подвергать себя риску заражения и получения травм", - подчеркнули в ведомстве.