Самолеты F-35 и С-400 поставят в разных концах Турции

Американские истребители пятого поколения F-35 разместят вне зоны действия зенитно-ракетных систем С-400 - об этом заявил турецкий посол в США Сердар Кылыч, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.

C-400 стоят на вооружении Российской армии, в турецкой армии эти системы будут контролироваться уже не нами. Фото: Татьяна Андреева

Это высказывание напрямую связано с непрекращающимся давлением администрации США в связи с окончательным, что уже не подвергается сомнению, решением Анкары закупить российские "четырехсотки". Последняя угроза - Вашингтон может перестать поставлять в Турцию истребители F-35 и прекратить обучение турецких пилотов. Один из аргументов США заключается в том, что якобы российская зенитно-ракетная система может снять все секретные характеристики F-35 при его полетах. А затем опять же российские специалисты на основе полученной информации разработают алгоритмы для радаров всех систем ПВО, которые позволят видеть американские "невидимки" и, при необходимости, сбивать их.

Все эти опасения, можно сказать, от лукавого. Батареи С-400 после их передачи турецкой армии станут контролироваться только турецкими военными. Российские специалисты в крайнем случае помогут лишь осваивать "четырехсотки", но никак не давать команду отследить полеты F-35, тем более снять их характеристики и каким-то образом передать их в Москву.

Российские специалисты помогут турецким военным осваивать "четырехсотки", но никак не давать команду отслеживать полеты F-35

В Вашингтоне почему-то не принимают во внимание то, что американские "невидимки" F-35 спокойно летают совсем недалеко от Дамаска. А там несут боевое дежурство, прикрывая нашу базу в Хмеймиме, уже чисто российские С-400, обслуживаемые, естественно, российскими военнослужащими. Так что можно предположить, характеристики и F-35, и других американских самолетов, попадающих в зону ответственности наших зенитчиков, давно сняты.

И заявление турецкого посла о разведении американских самолетов и российских ракет по удаленным друг от друга районам его страны - это дипломатический реверанс. Он лишь подчеркивает, что Анкара ни в коем случае не намерена как-то ущемить военно-технические интересы заокеанского партнера.

Зачем Турции российские С-400?

Шантаж США не прошел

Планы Анкары приобрести российские системы С-400 свидетельствуют о стремлении властей Турции не только обеспечить безопасность страны, но и вырваться из-под чрезмерного влияния США. Многомесячные угрозы введения санкций продемонстрировали, насколько республика оказалась зависима от прихотей американских политиков. Формально это делается согласно закону "О противодействии противникам США", принятому в 2017 году, чтобы оказать давление на Россию, Иран, Северную Корею и другие страны, сотрудничающие с ними в военно-технической сфере. Белый дом пригрозил исключить Турцию из программы по созданию истребителя-бомбардировщика F-35, в которую Анкара вложила порядка 700 миллионов долларов. Уже заморожены поставки истребителей пятого поколения (ВВС республики успели получить лишь несколько единиц вместо сотни). Рассматривается возможность приостановки обучения турецких военных летчиков навыкам пилотирования, а также обслуживающего персонала.

Однако за всеми этими угрозами явно прослеживается экономический интерес Вашингтона, попытка обойти конкурентов на рынке вооружений и продвинуть собственные ЗРК Patriot. Именно их США предлагают Турции, если та откажется от закупки С-400. Но власти республики оказались непреклонны. Это связано не только с самоуважением. Отказы от закупок вооружения, когда поставки вот-вот должны быть осуществлены, крайне редки, поскольку сильно отражаются на репутации покупателя. Как неоднократно отмечал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, российское предложение гораздо выгоднее американского. Ведь изначально Анкара планировала приобрести именно Patriot, однако условия, выдвинутые Вашингтоном, не устроили покупателя. Тем более что поставки американских комплексов должны были быть осуществлены еще при администрации Барака Обамы, однако так и не были реализованы. Как не были выполнены и другие обещания США.

К тому же некоторые сложности во взаимоотношениях Анкары и Вашингтона возникли после попытки военного переворота в Турции в 2016 году, за которым, по мнению местных властей, стоит исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США, и вопрос об экстрадиции которого не решается уже много лет.

В ответ на шантаж Вашингтона в Турции уже заявили, что смогут найти альтернативу F-35. По словам главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу, потенциальным партнером может стать Airbus с его Eurofighter или ОКБ имени Сухого с Су-57 (российский истребитель в минобороны даже назвали оптимальной заменой американскому самолету).

Торговые споры привели к тому, что постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Турция сможет остаться членом альянса, только если откажется от С-400. В ответ в Анкаре отметили, что республика - полноценный член НАТО, обладающий правом вето в этой организации, а США не имеют права считать организацию своей вотчиной и единолично решать, как должны поступать другие члены альянса.

Примечательно, что наличие российских систем С-300 у Греции никак не мешает продаже Афинам тех самых F-35.

Подготовил Юрий Когалов