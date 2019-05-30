Телеведущие Китая и США в диалоге "через океан" затронули важные темы

Как уже сообщалось, 30 мая в 8 часов 25 минут по пекинскому времени телеведущие Китая и США провели онлайн-диалог "через океан". Информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" распространила комментарий, в котором говорится, что ведущая интернет-портала Центрального телевидения Китая (China Global Television Network) Медиакорпорации Китая Лю Синь и ведущая Fox Business Network Триш Риган в интернет-эфире провели открытую дискуссию. Они обсудили китайско-американские торговые трения и другие актуальные темы двусторонней повестки дня. Стороны общались16 минут, и их общение можно охарактеризовать как "взаимное уважение", "равноправный обмен" и "устранение недоразумений".

1. Взаимное уважение

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Правила, равноправие, открытость - вот главные тезисы, прозвучавшие в диалоге телеведущих. Очевидно, что у сторон есть свое понимание этих аспектов, но есть и общие моменты. Героини прямой трансляции придерживались своих точек зрения, при этом выразили желание продолжать диалог.

2. Равноправный обмен

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

До начала дискуссии, еще в процессе подготовки к проведению диалога, ее участницы демонстрировали позиции резкого противостояния, однако в прямом эфире диалог прошел мирно и спокойно. Может быть, этот факт дает понять, что проблемы, возникшие в китайско-американской торговле, также могут быть урегулированы путем диалога на основе равноправия. Несмотря на то, что отношения между сторонами остаются напряженными, если стороны сядут за стол переговоров и начнут общаться на равных, у них получится диалог.

3. Устранение недоразумений

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Цель проведения диалога - понять позицию собеседника и тем самым устранить разногласия. Диалог между Лю Синь и Триш Риган показал, что у некоторых американских граждан несколько предвзятое отношение к Китаю. Им недостает информации о современном Китае. В заключение диалога Лю Синь пригласила свою американскую коллегу посетить Китай, чтобы лично познакомиться со страной. Китайская телеведущая продемонстрировала гостеприимство китайского народа и решимость Китая продолжать реформы и открытость.