Постановление правительства Удмуртской Республики от 30 мая 2019 года № 215 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Удмуртской Республике за I квартал 2019 года"

Новости

Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о ДРСМД 17:30
Раскрыта самая интригующая тайна происхождения алмазов 17:20
Александр Друзь извинился за скандал на "Кто хочет стать миллионером?" 17:16
В Карелии суд запретил отцу курить в присутствии дочери 17:12
В лобовом столкновении в Ленобласти погибли двое шестилетних детей 17:11
Цена на новый Jaguar XE для России оказалась демократичнее прежней 17:08
Из судов Краснодара изъяли дела после жалоб автогигантов 17:08
Под Костромой подросток ранил друга из ружья 17:05
Высокопоставленные сотрудники СК задержаны за крупную взятку 17:01
Бегун, умерший на "Московском полумарафоне", предъявил поддельную медсправку 17:00
РПЛ стала шестой в Европе по доходам в сезоне 2017/2018 16:59
Пентагон запретил пользоваться услугами РФ при космических пусках 16:57
Глава СК поручил проверить фотосессию у мемориала в Новороссийске 16:55
Актеры Александр Ширвиндт и Андрей Мягков награждены орденами 16:53
Власти города в США запретили строить забор у границы с Мексикой 16:52
У сериала "Патрик Мелроуз" внезапно может появиться второй сезон 16:45
В Ростове произошел пожар в здании университета 16:35
Матвиенко рассказала о духовной гравитации между Россией и Беларусью 16:30
Российский сотрудник миссии ООН покинул Косово 16:30
В Петербурге завели дело о гибели серфингиста под "Метеором" 16:29
На Кубани задержан экс-полицейский, покалечивший арестанта 16:24
До конца года в столице заработают площадки связи 5G 16:20
11-летний сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале 16:15
Собянин рассказал о создании в Москве системы распознавания лиц 16:06
Под Ухтой полицейские разогнали лагерь попрошаек 16:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 мая 2019 г.

Постановление правительства Удмуртской Республики от 30 мая 2019 года № 215 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Удмуртской Республике за I квартал 2019 года"

Дата подписания 30 мая 2019 г.
Опубликован 30 мая 2019 г.

В соответствии с Законом Удмуртской Республики "О прожиточном минимуме в Удмуртской Республике" Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике за I квартал 2019 года в расчете на душу населения - 9 649 рублей, для трудоспособного населения - 10 228 рублей, пенсионеров - 7 865 рублей, детей - 9 678 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Председатель Правительства Удмуртской Республики Я.В.Семенов

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Главное сегодня

В Кремле заявили о планах повышения благосостояния граждан
Рада отказалась отправлять в отставку правительство
В КБР 12 офицеров МВД задержаны по делу о взятках в 42 млн рублей
Больницы обязали пускать родственников пациентов в реанимацию
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов
Проекты
Русское оружие
Русское оружие
Стражи северных границ: на что способны сторожевые корабли проекта 22100
Кинократия
Кинократия
В прокате - новый фильм о Годзилле