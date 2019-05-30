В Москве бесплатно покажут семь знаковых советских фильмов 70-х

2 июня в кинотеатрах сети "Москино" - всего в трех: "Факел", "Звезда" и "Салют" стартует программа "1970-е: Бессрочный отпуск". Продлится она весь первый месяц лета, до 30 июня.

В программе - семь фильмов, снятых в период советской истории между "оттепелью" и восьмидесятыми годами и во многом его определяющих и отражающих.

Открывается список картиной Маноса Захариаса "Каратель" 1969 года - о военном перевороте в Афинах и установлении недолговечного, но кровавого режима "черных полковников". И далее: "Осенние свадьбы" (1967) Бориса Яшина, "Ты и я" (1971) Ларисы Шепитько, "Карпухин" (1972) Владимира Венгерова, "Осень" (1974) Андрея Смирнова, "На край света..." (1975) Родиона Нахапетова, "Беда" (1977) Динары Асановой.

Все ленты демонстрируются с пленки из архивов Москино. Вход - свободный, нужно только заранее зарегистироваться на сайте.