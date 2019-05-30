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30.05.2019 12:06
Рубрика: В мире

В Токио начались переговоры в формате "два плюс два" между РФ и Японией

Текст: Екатерина Забродина (Токио)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Токио, где начались переговоры в формате "два плюс два" - глав МИД и оборонных ведомств двух стран. Сергей Лавров и Сергей Шойгу и их японские коллеги Таро Коно и Такэси Ивая проведут уже традиционные консультации по вопросам безопасности в регионе.
Фото: AP Фото: AP
Фото: AP

Впервые такая совместная встреча двух российских и двух японских министров прошла еще в 2013 году, но потом формат на несколько лет забуксовал, пока не получил новый импульс после официального визита президента России Владимира Путина в Токио в декабре 2016-го. С тех пор консультации попеременно проходят в каждой из столиц, так что нынешний, токийский, раунд - уже четвертый. 

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Вообще российско-японские контакты на высшем и высоком уровне трудно назвать малоинтенсивными. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приезжал в нашу страну с официальным визитом прошлой весной и с рабочим - в январе. Не говоря уже о том, что лидеры не упускают возможность пообщаться  на полях международных форумов. Своего японского коллегу Таро Коно Сергей Лавров 10 мая принимал в Москве. Развивается диалог и по линии военных.

При этом позиции Москвы и Токио по принципиальным вопросам сблизить пока не удается. Так, японцы называют свой стратегический союз с Вашингтоном основой архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в то время как Москва, напротив, выражает обеспокоенность размещением здесь элементов глобальной системы ПРО США и в целом наращиванием американского военного присутствия на территории Японии. Как отметила накануне крупнейшая в стране англоязычная газета The Japan News (ее выпускает "Ёмиури симбун"), комментируя недавний визит в Японию Дональда Трампа, которого здесь принимали с большими почестями, он стал первым президентом США, который поднялся на борт корабля японских морских сил самообороны - вертолетоносца Kaga на базе Йокосука. В ближайшее время он будет переоборудован в легкий авианосец и примет новейшие американские истребители F-35. "Американские средства сдерживания жизненно необходимы для обеспечения безопасности Японии. Было крайне важно продемонстрировать единство альянса как аудитории внутри страны, так и за ее пределами, - пишет издание. - В целях усиления защиты против баллистических ракет правительство разместит комплексы перехвата наземного базирования Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути… Общая стоимость затрат на установку и поддержание американских систем составит более 400 миллиардов йен в течение 30 лет. Переговоры о ревизии расходов на военные объекты США в Японии начнутся в полную силу в следующем году".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Глава МИД Японии высказался за ускорение переговоров по мирному договору

"Мы вынуждены учитывать, что сегодня действует договор  безопасности между Японией и Соединенными Штатами. Вновь обратили внимание на ряд действий Вашингтона, в том числе по размещению на японской территории элементов глобальной систем противоракетной обороны, наращиванию своего военного присутствия в регионе, и в целом действиями в сфере разоружения. Соединенные Штаты рушат все имеющиеся договоренности. Мы усматриваем в этих действиях угрозу для нашей страны", - заявлял Сергей Лавров после переговоров с Коно в Москве. 

Тогда глава российского МИД также признавал, что значительными остаются расхождения в подходах к заключению мирного договора, призванного вывести отношения РФ и Японии на качественно новый уровень. Стороны условились, что его основой должна стать советско-японская Совместная декларация 1956 года, однако интерпретируют ее по-разному. В Москве напоминают, что в соответствии с документом Япония признает итоги Второй мировой войны, то есть мирный договор, по сути, заключается без предварительных условий. Между тем в Токио считают, что первоочередным должно быть урегулирование "территориального спора", существование которого РФ не признает в принципе. 

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Отдельная тема - совместная хозяйственная деятельность на Курильских островах. По данным "РГ", когда речь заходит о высокотехнологичных проектах, американская сторона выражает крайнее неудовольствие возможным сотрудничеством японцев и россиян, на что в Токио не могут не обращать внимание.

В пятницу Лавров и Коно проведут отдельные переговоры, на которых обсудят в том числе предстоящий в июне саммит "двадцатки" в японской Осаке. Ожидается, что на его полях вновь состоится контакт между Владимиром Путиным и Синдзо Абэ.

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