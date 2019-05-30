Заемщики в РФ направляют 44% своего дохода на погашение кредитов

Новости

В Рязани сити-менеджер подал в отставку 14:23
На Ставрополье тепловой аэростат поднялся на рекордные 10,3 километра 14:18
Фото: "Кхал Дрого" расчувствовался, вспомнив "Игру престолов" 14:14
РФ вошла в совет директоров международного статистического института 14:10
Назван главный приз единственных в СНГ гонок на тракторах 14:10
Карту "Мир" начнут принимать в "туристических" странах 14:08
Рада отказалась отправлять в отставку правительство 14:02
Кремль не получал запроса США по встрече Путина и Трампа на G20 14:02
Иркутянин сообщил о бомбе, чтобы посмотреть на работу спецслужб 14:00
Центробанк ожидает снижения тарифов на переводы денег в разы 13:57
Тимошенко предложила начать переговоры с Россией с "чистого листа" 13:53
В Кремле подчеркнули важность ДНСВ 13:51
На Среднем Урале впервые построят школы с привлечением частного капитала 13:43
В Москве призвали закрыть летние веранды из-за непогоды 13:40
В Ставрополе в жилом доме рухнула стена 13:40
Летние экскурсии на электричках стартуют в Москве 8 июня 13:35
В Ростове школьник впал в кому после употребления алкоголя 13:31
Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный 13:28
Международный комитет ГД поддерживает приостановление ДРСМД 13:28
Девятиклассник из Эвенкии спас тонущую в ледяной воде девочку 13:28
Сериал "Чернобыль" обошел "Игру престолов" в рейтинге популярности 13:25
Под Воронежем девушка ценой своей жизни спасла тонущих подруг 13:23
В Екатеринбурге фонтан воды из трубопровода разбил окна жилого дома 13:21
Опрос: Россияне рассказали об отношении к алкоголю 13:15
Красноярского экс-депутата осудили на семь лет за взятку 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
30.05.2019 14:10
Рубрика: Экономика

Заемщики в РФ направляют 44% своего дохода на погашение кредитов

Текст: Татьяна Замахина
В ходе отчета в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала депутатам, сколько российские заемщики тратят на погашение своих кредитов и как Центробанк собирается ограничить рост закредитованности.
Эльвира Набиуллина. Фото: Илья Питалев/РИА Новости Эльвира Набиуллина. Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Эльвира Набиуллина. Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Для рынка потребительского кредитования с осени этого года вводится показатель долговой нагрузки граждан. Это отношение долга к доходу, который должны будут учитывать банки и микрофинансовые организации при выдаче займов. Как объяснила Набиуллина, заемщики в РФ направляют 44% своего дохода на погашение кредитов. По ее словам, этим и продиктована необходимость ограничения долговой нагрузки.

Фото: iStock
Россияне взяли рекордный объем автокредитов

"Такая мера должна ограничить рост закредитованности граждан. Если человек набрал больше кредитов, чем может обслуживать, это угрожает его личному благополучию, а для банков - это угроза их устойчивости", - отметила Набиуллина.

Руководитель регулятора заявила, что в Центробанке считают такой шаг своевременным, потому что рынок потребительского кредитования растет быстро - быстрее, чем кредитование предприятий. "Мы не должны упустить контроль над ситуацией с розничным кредитованием", - подчеркнула она.

Как сообщила Набиуллина, в то же время желание россиян брать кредиты не будет тормозить рост ставок по ним; последние, наоборот, будут уменьшаться вслед за инфляцией. "Если мерить в среднем уровень долговой нагрузки населения, то это 9,9%. То есть такую часть своего дохода люди направляют на выплаты по кредитам. Высоким данный показатель выглядит конкретно в отношении тех, кто берет кредиты", - сказала глава Банка России.

 

Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль не получал запроса США по встрече Путина и Трампа на G20
Рада отказалась отправлять в отставку правительство
Больницы обязали пускать родственников пациентов в реанимацию
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов
Посольство РФ: Россияне не пострадали при столкновении катеров на Дунае