В ходе отчета в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала депутатам, сколько российские заемщики тратят на погашение своих кредитов и как Центробанк собирается ограничить рост закредитованности.

Для рынка потребительского кредитования с осени этого года вводится показатель долговой нагрузки граждан. Это отношение долга к доходу, который должны будут учитывать банки и микрофинансовые организации при выдаче займов. Как объяснила Набиуллина, заемщики в РФ направляют 44% своего дохода на погашение кредитов. По ее словам, этим и продиктована необходимость ограничения долговой нагрузки.

"Такая мера должна ограничить рост закредитованности граждан. Если человек набрал больше кредитов, чем может обслуживать, это угрожает его личному благополучию, а для банков - это угроза их устойчивости", - отметила Набиуллина.

Руководитель регулятора заявила, что в Центробанке считают такой шаг своевременным, потому что рынок потребительского кредитования растет быстро - быстрее, чем кредитование предприятий. "Мы не должны упустить контроль над ситуацией с розничным кредитованием", - подчеркнула она.

Как сообщила Набиуллина, в то же время желание россиян брать кредиты не будет тормозить рост ставок по ним; последние, наоборот, будут уменьшаться вслед за инфляцией. "Если мерить в среднем уровень долговой нагрузки населения, то это 9,9%. То есть такую часть своего дохода люди направляют на выплаты по кредитам. Высоким данный показатель выглядит конкретно в отношении тех, кто берет кредиты", - сказала глава Банка России.



