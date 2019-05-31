Американский самолет "судного дня" показали изнутри

В США показали интерьер самолета E-4B Nightwatch. Эти машины, которые представляют собой воздушные командые пункты, нередко называют самолетами "судного дня" или "конца света".

Видео опубликовал телеканал CNBC. Как объяснил один из членов экипажа, это нечто вроде резервного Пентагона. Самолет готов к полету все 24 часа в сутки и семь дней в неделю.

В настоящее время Военно-воздушные силы США имеют четыре таких самолета. Они созданы на основе дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного пассажирского самолета Boeing 747. Базируются на авиабазе Оффутт в штате Небраска и эксплуатируются с 1980 года. E-4B Nightwatch состоит из шести отсеков. Он имеет 18 спальных мест, шесть ванных комнат, кухню, комнату для совещаний, конференц-зал, рабочую зону и помещения для руководителей. Благодаря дозаправке может оставаться в воздухе несколько суток. Экипаж - 112 человек, скорость полета - 965 километров в час.

Как отмечается в издании, в "горбе", расположенном в верхней части фюзеляжа, находятся десятки простых и спутниковых антенн. Купол является одним из элементов коммуникации E-4B, который позволяет тем, кто находится на борту, связываться с кораблями, подводными лодками и самолетами в любой точке мира.

Самолеты "судного дня" получили такое название из-за того, что могут быть использованы во время катастрофы, ядерной войны, когда разрушены все основные пункты управления.