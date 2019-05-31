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31.05.2019,  
13:24
Текст:  Алексей Брусилов

Безжалостный "Нашшаб": гранатомет РПГ-32 впервые замечен в Ливии

Бойцы Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начали применять в боях в районе Триполи одни из самых мощных гранатометов в мире - РПГ-32. Соответствующие фотографии впервые появились в Сети.

Ранее стороны, вовлеченные в междоусобный конфликт, в основном обходились вариантами созданного еще в 60-е годы старого советского РПГ-7.

Фото: Mark12345-6789 / wikimedia.org
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"Тридцать второй" является российской разработкой, но по лицензии под обозначением "Нашшаб" выпускается в Иордании. Считается, что он может уничтожить любой современный танк, так как способен пробить около 650 мм специальной стали. При этом ему не страшна и устанавливаемая поверх основной брони динамическая защита.

Кроме противотанковых боеприпасов, возможно применение термобарических гранат, эффективно поражающих пехоту, в том числе находящуюся в защитных сооружениях, а также разнообразную легкую бронетехнику и автомобили.

Для точного наведения существует специально разработанный прицел, который при необходимости можно заменять на специальный ночной.

Масса РПГ, в зависимости от типа гранаты может достигать 10 кг. Прицельная дальность стрельбы достигает 700 м.

Кроме гранатометов, Иордания поставляет армии Хафтара также колесные бронемашины, имеющие повышенную защищенность.

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