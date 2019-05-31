Цена нефти Brent упала ниже 64 долларов

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 64 долларов, баррель WTI подешевел до 55 долларов, следует из данных торговых площадок. Внутридневное снижение цен на обе марки составило около трех процентов. Последний раз Brent столько стоила 14 февраля этого года, WTI - 8 марта.

Снижение цен на нефть началось накануне, 30 мая: за сутки они опустились на 3,7 процента. Катализатором стала публикация данных о еженедельных коммерческих запасах сырья в США. Статистика показала, что запасы бензина выросли на 2,2 миллиона баррелей, дистиллятов - упали на 1,62 миллиона, в то время как рынок ожидал сокращение в обеих позициях. Также выросла добыча нефти в США на 100 тысяч баррелей в сутки - до 12,3 миллиона баррелей, что повышает риски переизбытка предложения в мире.

31 мая падение цен на нефть продолжается, но уже на фоне развития торговых конфликтов разных стран с США. Так, американский президент Дональд Трамп анонсировал повышение тарифов на ввоз товаров из Мексики, усилив беспокойство инвесторов по поводу будущего экономического роста и спроса не энергоносители. Кроме того, до сих пор не сняты риски развития противостояния между США и Китаем.

Дополнительным фактором, оказывающим давление на нефтяные котировки, выступает продолжающийся конфликт между США и Ираном, против которого действуют санкции. Накануне спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил журналистам, что Вашингтон больше не планирует давать странам-импортерам иранской нефти исключения из действующего пакета санкций. Это встревожило инвесторов, так как может отразиться на балансе спроса и предложения сырья в мире.

"Сентимент на нефтяном рынке стремительно портится, участники все больше реагируют на негативные новости, - констатирует Игорь Галактионов из "БКС Брокера". - Сегодня последний день обращения фьючерсов на Brent на биржах ICE и CME, где происходит основное ценообразование. При этом следующий августовский контракт находится в сильной бэквордации с июльским - около полутора долларов за баррель, что указывает на крайний пессимизм инвесторов".