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31 мая 2019 г.

Постановление правительства Республики Дагестан от 30 мая 2019 года № 127 "О мусульманском празднике Ураза-байрам"

Дата подписания 30 мая 2019 г.
Опубликован 31 мая 2019 г.

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" и по обращению Централизованной исламской религиозной организации "Муфтият Республики Дагестан" Правительство Республики Дагестан постановляет:

Считать 5, 6 и 7 июня 2019 года нерабочими праздничными днями.

Председатель Правительства Республики Дагестан А.Здунов

 

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