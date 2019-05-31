Две части моста Благовещенск-Хэйхэ успешно состыковали

31 мая состоялась стыковка автомобильного трансграничного моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур (Хэйлунцзян). В церемонии приняли участие заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического и консультативного совета Китая (ВК НПКСК) Шао Хун, губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао, главный инженер Министерства транспорта Китая Чжоу Вэй и заместитель председателя НПКСК провинции Хэйлунцзян Хао Хуэйлун. С российской стороны присутствовали полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Амурской области Василий Орлов.

Строители торжественно закрутили последние болты, после чего пограничники устроили символический фейерверк из сигнальных ракет, ознаменовавший завершение трудного строительства.

Общая стоимость мостового перехода оценивается в 2,47 миллиарда юаней (почти 20 миллиардов рублей). Строительство моста началось в конце декабря 2016 года, оно велось с двух сторон. Его общая длина - 1284 метра. Согласно проекту, ежегодная пропускная способность трансграничного мостового перехода достигнет 1,4 миллиона человек, а объем грузов - трех миллионов тонн. По прогнозам специалистов, открытие нового перехода окажет положительное влияние на развитие региональной экономики Китая и России.



