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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Две части моста Благовещенск-Хэйхэ успешно состыковали

31 мая состоялась стыковка автомобильного трансграничного моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур (Хэйлунцзян). В церемонии приняли участие заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического и консультативного совета Китая (ВК НПКСК) Шао Хун, губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао, главный инженер Министерства транспорта Китая Чжоу Вэй и заместитель председателя НПКСК провинции Хэйлунцзян Хао Хуэйлун. С российской стороны присутствовали полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Амурской области Василий Орлов.
Новый мост через Амур поможет развитию региональной экономики Китая и России. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Новый мост через Амур поможет развитию региональной экономики Китая и России. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Новый мост через Амур поможет развитию региональной экономики Китая и России. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Строители торжественно закрутили последние болты, после чего пограничники устроили символический фейерверк из сигнальных ракет, ознаменовавший завершение трудного строительства.

Общая стоимость мостового перехода оценивается в 2,47 миллиарда юаней (почти 20 миллиардов рублей). Строительство моста началось в конце декабря 2016 года, оно велось с двух сторон. Его общая длина - 1284 метра. Согласно проекту, ежегодная пропускная способность трансграничного мостового перехода достигнет 1,4 миллиона человек, а объем грузов - трех миллионов тонн. По прогнозам специалистов, открытие нового перехода окажет положительное влияние на развитие региональной экономики Китая и России.

 

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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