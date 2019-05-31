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31.05.2019 14:35
Рубрика: Спорт

Экс-тренер "Зенита" Петржела раскритиковал игру футболиста Комличенко

Чешский тренер Властимил Петржела, известный в России по работе с санкт-петербургским "Зенитом", подверг критике игру нападающего "Млады-Болеслав" Николая Комличенко, назвав его медленным и ленивым.

Комличенко перешел в "Младу-Болеслав" летом 2017 года, а в январе этого года чешский клуб выкупил права на игрока у "Краснодара", воспитанником которого он является. В общей сложности в составе "Млады-Болеслав" российский форвард провел 53 игры и забил 32 мяча. В минувшем сезоне он отличился 28 раз в чемпионате Чехии и стал лучшим бомбардиром турнира, установив рекорд лиги по этому показателю. В мае Комличенко впервые в карьере получил вызов в сборную России для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами Сан-Марино и Кипра.

Фото: РИА Новости
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"Мне этот мальчик не нравится. Он забивает столько, сколько в Чехии раньше не бывало, но вы слышите только разговоры, а не смотрели последние матчи. Так вот на поле его просто нет. Чем это объяснить, только звездной болезнью? Его настрой на последние матчи просто катастрофа, и практически все последние голы он забил с пенальти. Громкое прозвище "Калашников", вызов в сборную - причина в этом. Для русских это типично, сколько раз сам такое видел", - сказал Петржела, чьи слова приводит "Советский спорт".

"Вот меня упрекали, что я вез много чехов в "Зенит". Так среди них был Лукаш Гартиг, который своей заряженностью, своим настроем, своей отдачей, скоростью превосходит Комличенко. Мне кажется, что он ленивый. На (Артема) Дзюбу похож. Большого роста, но медленный. И мастерства поменьше", - отметил тренер.

Ранее в СМИ сообщалось, что московский "Спартак" заинтересован в приобретении Комличенко. Петржела считает, что 23-летний форвард не сможет проявить себя в московском клубе.

"Мне кажется, ничего не получится. И до сборной он еще не дорос. Не тот уровень. В командной игре Комличенко практически не участвует. А в "Спартаке" еще и большие подъемные, и контракт получит", - заявил он.

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На этой неделе полузащитник Игорь Денисов, игравший под руководством Петржелы в "Зените", объявил о завершении спортивной карьеры. Чешский специалист вспомнил, что Денисов при нем всегда выкладывался на "150 процентов".

"Я следил за ним еще в дубле, и мальчик всегда играл на 150 процентов. Никогда не видел его с другим настроем, поэтому сразу понял, что такому игроку место только в первой команде. И он ни разу не подвел. За что мне было его ругать? Наоборот, его пара с (Владиславом) Радимовым в центре поля была просто отличной. А самое важное, что переход из дубля в основу на Игоре никак не сказался, хотя он начал зарабатывать гораздо больше", - подчеркнул Петржела.

По признанию специалиста, в его распоряжении не было лучше игроков, чем Александр Кержаков, Андрей Аршавин, Владимир Быстров и Игорь Денисов, которые играли вместе в "Зените". "Действительно, очень грустно, что все мои молодцы закончили карьеру. Это была гениальная партия ребят. Лучше у меня не было. С ними было работать просто супер", - заключил Петржела.

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