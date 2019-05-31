Фигуристка Полина Цурская объявила о завершении карьеры

Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2016 года, победительница Финала юниорской серии "Гран-при" сезона-2015/16 Полина Цурская объявила о завершении спортивной карьеры.

По словам семнадцатилетней фигуристки, непростое решение она приняла самостоятельно, отказавшись от фигурного катания в пользу учебы, поскольку хочет получить образование в сфере международной экономики.

"1 июня ухожу в отпуск, сразу после него официально увольняюсь и… все. Наверное, стоит сказать о том, что к такому решению я шла довольно давно", - цитирует РИА Новости слова бывшей ученицы Этери Тутберидзе.

Спортсменка отметила, что выбор - продолжать кататься или нет - стоял перед ней уже давно. Необходимо было решить: поступать в институт физкультуры и учиться на тренера, либо прощаться с фигурным катанием и получить образование в абсолютно иной сфере.

"Пытаться совмещать такое образование со спортом бессмысленно, идти учиться заочно для меня тоже не вариант", - подчеркнула фигуристка.

Повлиял на решение фигуристки и вопрос, связанный со здоровьем. Фигурное катание не стоит на месте и с невероятной скоростью выходит на новый уровень. Теперь освоение четверных прыжков стало необходимостью. "Ну, а я слишком хорошо знаю свой организм и понимаю, что, наверное, уже не стоит рисковать", - объяснила спортсменка.

Полина Цурская выступает в женском одиночном катании. С 2003 года она занималась в группе воспитателя олимпийских чемпионок - Этери Тутберидзе. На счету фигуристки чемпионство на II юношеских Олимпийских играх 2016 года, победа в финале серии Гран-при среди юниоров в 2015 году, а также два победных финала Кубка России. С мая прошлого года она тренировалась у Елены Буяновой.