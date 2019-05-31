На границе Колумбии и Венесуэлы прогремел взрыв

Взрыв прогремел в колумбийском городе Кукута, расположенном на границе с Венесуэлой. В результате не менее 12 человек получили ранения различной степени тяжести.

По данным газеты El Tiempo, двое мужчин бросили гранату в районе международного моста Симона Боливара, соединяющего Кукуту со штатом Тачира на юго-западе Венесуэлы. Затем они попытались скрыться, однако были задержаны полицией.

Отмечается, что все пострадавшие госпитализированы, среди них есть несовершеннолетние. Состояние двух человек оценивается как тяжелое, пишет ТАСС.