Песков назвал условия встречи "нормандской четверки"

В Кремле рассказали о шансах провести саммит "нормандской четверки". Пока никаких конкретных прикидок нет - нужно прояснить ряд вопросов.

"После того, как на Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных Минских договоренностей. И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждения и в нормандском формате", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вместе с тем, для того, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия, необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение Минских договоренностей, на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик - все это требует дальнейшего прояснения", - добавил Песков.

У президента Украины Владимира Зеленского были контакты с министрами иностранных дел упомянутых стран. Эта тематика обсуждалась. "Но конкретных прикидок пока нет", - заключил представитель Кремля.