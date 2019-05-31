Писателю Юрию Бондареву вручили "Золотую розу"

Новую литературную премию "Золотая роза" за выдающийся вклад в русскую литературу вручили в Москве писателю Юрию Бондареву.

Как отмечают создатели, премия учреждена в память о замечательном русском писателе Константине Паустовском (сегодня отмечается 127 лет со дня его рождения). Новая премия не случайно названа именем повести Паустовского, которую называют "учебником для начинающих писателей". "Золотая роза" - это писательская тайна, открытая читателю в виде самых разных жанров - от мемуаров до бытовой зарисовки. Авторами идеи и учредителями награды стали неравнодушные деятели культуры во главе с приемной дочерью Константина Паустовского - Галиной Алексеевной Арбузовой.

На новую литературную премию не будет выдвижений, выбирать создателей высших литературных и книжных ценностей будут сами учредители. Авторы отмечают, что премия не содержит материальной составляющей. Награжденные получат только диплом с портретом Константина Паустовского и золотую розу: живой цветок, с помощью специальных технологий "облитый" золотым металлом.

В канун дня рождения Константина Паустовского "Золотую розу" получил также руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.