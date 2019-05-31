Почти половина россиян выступили против редких имен для своих детей

К необычным именам, которые родители дают своим детям, почти половина россиян - 47 процентов - относятся негативно. Таковы данные итогов опроса ВЦИОМ.

Чаще всего против редких имен высказываются люди старшего возраста - 60 процентов среди тех, кому более 60 лет. 41 процент опрошенных терпимо относятся к необычным именам. Каждый десятый (11 процентов) приветствует все необычное, включая имена. А 23 процента к ситуации, когда родители дают своим детям странные имена, относятся "исключительно положительно".

В число самых необычных и редких имен жителей России, вошли Добрыня (2 процента), Аврора, Гермиона, Елисей, Есения, Злата, Люцифер, Мирослава, Октябрина, Платон, Россия, Святослав, Ярослава, а так же цифры или буквенно-числовой код (по 1 проценту).

Однако в целом сограждане, имеющие детей, в большинстве своем (64 процента) выбирали своим детям имена, которые нравятся и им, и окружающим.